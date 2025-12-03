Hakkari'de engelliler katıldıkları kurslarda yaptıkları ürünlerle engellerini aşıyor

Hakkari'de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Engelleri Üreterek Aşıyorum" projesi kapsamında açılan kurslara katılan özel gereksinimli bireyler, hem kendilerini geliştiriyor hem de ürettikleri ürünlerle gelir elde ediyor.

Biçer Mahallesi'ndeki İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) binasında engelli bireylere yönelik seramik, el sanatları, giyim ve trikotaj alanlarında kurslar açılıyor

Merkezde görev 4 usta öğretici, kurslara katılanlara eğitim veriyor, kişisel gelişimlerine katkı sunuyor.

Kurslara gelen özel gereksinimli bireyler burada hem yeni beceriler ediniyor hem de ürettikleri hediyelik eşya ve diğer ürünler sayesinde gelir elde etme fırsatı buluyor.

Usta öğreticilerden Gülnur Kaya, AA muhabirine, kursta geleneksel el sanatları alanında eğitim verdiklerini söyledi.

Merkezde birçok alanda kursların açıldığını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Kursiyerlerimize seramik ve çininin yapım aşamalarını öğrettik. Bazı öğrencilerim boyamayı çok sevdiği için boya işini yapıyor. Öğrenciler kendi ihtiyaç ve isteklerine göre ürünler yapabiliyor. Genellikle kupa, tabak, vazo, saksı ile ev aksesuarları üretiyoruz. Onun dışında birlikte seramikte elle şekillendirme de yapıyoruz. Öğrencilerimize her gün bıkmadan usanmadan bir şeyler öğretiyoruz. İşimi severek yapıyorum. Özel gereksinimli bireylerle bir arada olmak beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Beyazay Derneği Hakkari Şube Başkanı Şirin Selçuk ise kursiyerlerin hem kendilerini geliştirdiğini hem de aile ekonomilerine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Katılımcıların kendileri için çok özel ve kıymetli olduğunu dile getiren Selçuk, "4 arkadaşımızla eğitimlerimize devam ediyoruz. Kurslarımızda çok güzel şeyler yapılıyor. Bu durum bizi, özel bireyleri ve ailelerini çok mutlu ediyor. İki öğretmenimiz gönüllü çalışıyor. Öğrencilerimiz çok özel ve kıymetli insanlardır. Burada zamanımızı çok güzel geçiriyoruz. Bize her zaman destekte bulunan Sayın Valimize, Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin'e, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.