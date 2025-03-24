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Hakkari'de Korfbol Grup Müsabakaları Başladı

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Hakkari Üniversitesi'nde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Korfbol Grup Müsabakaları, 13 ilden 270 sporcunun katılımıyla başladı. Vali Ali Çelik, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Hakkari'de düzenlenen, Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Korfbol Grup Müsabakaları başladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 13 ilden 270 sporcunun katılımıyla Hakkari Üniversitesi Zeynelbey Yerleşkesindeki spor salonunda düzenlenen müsabakaların açılışına katıldı.

Sporcularla bir araya gelen Çelik, başarı temennisinde bulundu, sporun birleştirici gücüne değindi.

Organizasyonun kentte düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemini vurguladı.

Müsabakaların 4 gün süreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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