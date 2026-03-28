Hakkari'de damı çöken ahırda 5 küçükbaş hayvan telef oldu

Hakkari'nin Durankaya beldesinde kar birikintisinin neden olduğu ahır çökmesi sonucu 5 küçükbaş hayvan telef oldu. Diğer hayvanlar belediye ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Durankaya beldesine bağlı Dağsu Mahallesi'nde Reşit Gül'e ait ahırın damı, üzerindeki kar birikintisi nedeniyle çöktü.

Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Gül, basın mensuplarına, ahırın damının kar nedeniyle sabaha karşı çöktüğünü söyledi.

Ahırda yaklaşık 50 küçükbaş hayvanın bulunduğunu belirten Gül, "Bunlardan 5'i telef oldu. Mahalle sakinlerinin hepsi de yardıma geldi. Belediye ekiplerinin de desteğiyle diğer hayvanları çıkarttık. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Allah beterinden korusun. Vatandaşlarımıza ve belediye ekiplerine teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
