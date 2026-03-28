Hakkari'de damı çöken ahırda 5 küçükbaş hayvan telef oldu

Hakkari'de kar nedeniyle damı çöken ahırdaki küçükbaş hayvanlardan 5'i telef oldu.

Durankaya beldesine bağlı Dağsu Mahallesi'nde Reşit Gül'e ait ahırın damı, üzerindeki kar birikintisi nedeniyle çöktü.

Çökme sonucu ahırda bulunan küçükbaş hayvanlardan 5'i telef oldu, diğer hayvanlar, belediye ekipleri ve mahalle sakinlerinin desteğiyle çıkarıldı.

Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Gül, basın mensuplarına, ahırın damının kar nedeniyle sabaha karşı çöktüğünü söyledi.

Ahırda yaklaşık 50 küçükbaş hayvanın bulunduğunu belirten Gül, "Bunlardan 5'i telef oldu. Mahalle sakinlerinin hepsi de yardıma geldi. Belediye ekiplerinin de desteğiyle diğer hayvanları çıkarttık. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Allah beterinden korusun. Vatandaşlarımıza ve belediye ekiplerine teşekkür ederim." dedi.