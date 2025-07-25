Hakkari'de Gümrükte 300 Kilogram Afyon Sakızı Ele Geçirildi

Hakkari'de Gümrükte 300 Kilogram Afyon Sakızı Ele Geçirildi
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Hakkari'nin Esendere Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan bir tırda, mermer blokların arasına gizlenmiş 300 kilogram afyon sakızı bulundu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Hakkari'de, Esendere Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan tırda mermer blokların arasına gizlenmiş 300 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde, Hakkari Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 23 Temmuz'da İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Esendere Gümrük Kapısı'na gelen Türk plakalı tırda yapılan aramada, ahşap kasalardaki mermer blokların arasına gizlenmiş 300 kilogram afyon sakızı bulundu.

Uyuşturucunun, mermer görünümlü plastik içine gizlenerek yurda sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

Afyon sakızı ve tıra el konuldu, olayla ilgili Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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