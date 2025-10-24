Haberler

Hakkari'de Fırın Denetimleri: Hijyen ve Gramaj Kontrolleri Yapıldı

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kentteki fırınlarda hijyen, temizlik ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan bir işletmeye ceza kesildi.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren fırınlarda hijyen, temizlik ve gramaj denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürü Adil Demir koordinesinde yapılan kontrollerde, ekmeklerin gramajı, üretim alanlarının temizliği ve genel hijyen koşulları incelendi.

Denetimler sonucunda, yapılan uyarılara rağmen kurallara uymadığı belirlenen bir işletmeye cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
