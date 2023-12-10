Hakkari'de Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvasına katılan kurum personeli, hakim ve savcılar arasında mücadele gerçekleşti. Turnuvada dereceye giren katılımcılara plaket ve kupalar takdim edildi.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.
Kapalı spor salonunda organize edilen turnuvaya kurum personeli, hakim ve savcılar katıldı.
36 kişinin mücadele ettiği turnuvada zabıt katibi Sedat Kurt birinci, Yazı İşleri Müdürü Mikail Özdemir ikinci, Cumhuriyet savcısı Furkan Akbulut üçüncü oldu.
Başsavcı Harun Ünlüsoy, günün anısına plaket verdiği katılımcılara teşekkür etti.
Dereceye girenlere kupalarının takdim edildiği etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.