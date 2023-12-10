Haberler ›› Güncel ›› Hakkari'de Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Hakkari'de Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

10 Aralık 2023 10:14 Son Güncelleme: 10:16 Abone Ol

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvasına katılan kurum personeli, hakim ve savcılar arasında mücadele gerçekleşti. Turnuvada dereceye giren katılımcılara plaket ve kupalar takdim edildi.