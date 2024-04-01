Hakkari'de 15 yıldır aranan hükümlü yakalandı

Hakkari'de "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda 4 ay önce takip çalışması başlatan ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan A.M'yi saklandığı kırsal alanda yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.