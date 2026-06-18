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Hakkari'de hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

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Hakkari'de bilişim suçları ve kaçma gibi suçlardan 11 yıl 8 ay hapis ve 89 bin 560 lira para cezası bulunan M.B., Esendere Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı. Bu yıl sınır kapılarında toplam 260 kişi yakalandı.

Hakkari'de çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl 8 ay hapis ve 89 bin 560 lira adli para cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 9 ayrı dosya kapsamında "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 11 yıl 8 ay hapis, 89 bin 560 lira adli para cezası ile arama kaydı bulunan M.B, Esendere Sınır Kapısında gözaltına alındı.

Kentte bu yıl Esendere, Üzümlü ve Umurlu sınır kapılarında bu kapsamda yürütülen çalışmalarda toplamda 260 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
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