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Hakkari Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Hakkari Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
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Hakkari'de düzenlenen törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, çalışanların belediyenin hizmet gücü olduğunu vurguladı. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Hakkari Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir otogarında düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, belediyenin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin arkasındaki en büyük gücün çalışanlar olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Çelik, çalışanların emeğini korumak için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ise sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Törene Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, sendika yetkilileri ve belediye personeli katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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