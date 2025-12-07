Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Doha'da bir araya gelerek, bölgesel güvenlik, ekonomik ilişkiler ve enerji konularını görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü.
Görüşmede, bölgesel güvenlik meselelerinin yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve enerji konuları ele alındı.
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel