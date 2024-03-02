Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda ikili görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, ikili görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yaptığı ikili görüşmelere yer verildi.

Paylaşımda, Fidan'ın Lüksemburg Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa Bakanı Xavier Bettel, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile görüştüğü kaydedildi.