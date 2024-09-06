Hakan Akkaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı

(ANKARA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde Türkiye'yi temsil eden Hakan Akkaya, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Tekerlekli sandalye eskrimde Türkiye'yi temsil eden Hakan Akkaya, epe A kategorisi bronz madalya karşılaşmasında İtalya'dan Emanuele Lambertini'yi 15-13 yenerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları üçüncüsü oldu ve broz madalya aldı.

Hakan Akkaya, Türkiye'ye bu branşta ilk paralimpik oyunları madalyasını kazandıran sporcu oldu.