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Hakan Akkaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı

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Tekerlekli sandalye eskrimde Türkiye'yi temsil eden Hakan Akkaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Akkaya, epe A kategorisi bronz madalya karşılaşmasında İtalya'dan Emanuele Lambertini'yi yenerek Türkiye'ye ilk paralimpik oyunları madalyasını getirdi.

(ANKARA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde Türkiye'yi temsil eden Hakan Akkaya, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Tekerlekli sandalye eskrimde Türkiye'yi temsil eden Hakan Akkaya, epe A kategorisi bronz madalya karşılaşmasında İtalya'dan Emanuele Lambertini'yi 15-13 yenerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları üçüncüsü oldu ve broz madalya aldı.

Hakan Akkaya, Türkiye'ye bu branşta ilk paralimpik oyunları madalyasını kazandıran sporcu oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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