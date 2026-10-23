HAK-İŞ, Zonguldak Kilimli'deki grizu patlamasında ölenler için taziye yayımladı

HAK-İŞ Konfederasyonu, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilendi.

HAK-İŞ'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden maden emekçilerine Allah'tan rahmet ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyor, yaralı emekçilere acil şifalar temenni ediyoruz. HAK-İŞ olarak, madenlerde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin eksiksiz uygulanması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA