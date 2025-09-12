HAK, ABD'deki Helal Belgelendirme Kuruluşunu Akredite Etti

Türkiye'nin Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), ABD'de yerleşik "Islamic Services of America (ISA)" adlı helal belgelendirme kuruluşunun akreditasyonunu gerçekleştirdi.

HAK'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, alınan karara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ABD'de yerleşik bulunan "ISA" adlı helal belgelendirme kuruluşunun akredite edildiği belirtildi.

Akreditasyon statüsünün "OIC/SMIIC 2: 2019 standardı" uyarınca verildiği ve adı geçen kuruluşun belirli ürünlere yönelik helal belgelendirme faaliyetlerini kapsadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HAK bundan sonra da ürün ve hizmet belgelendirme sektöründe iştigal eden yerli ve yabancı kuruluşlardan kendisine gelen başvuruları bu alandaki uluslararası standartlar, ulusal mevzuat ve kendi uygulama dokümanlarında tanımlı zorunlu gereklilikler uyarınca inceleyip değerlendirmeye devam edecektir."