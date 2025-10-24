Haberler

Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda Bağımsız Gümrük Operasyonları Başlıyor

Çin'in Hainan adası, 18 Aralık'ta bağımsız gümrük operasyonlarını başlatarak yüksek standartlarda dışa açılım politikasını derinleştirecek. Ulusal yetkililer, bu adımın adanın ekonomik gelişimini teşvik edeceğini belirtiyor.

HAİKOU, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Hainan Serbest Ticaret Limanı, 18 Aralık'ta ada genelinde bağımsız gümrük operasyonlarını başlatmaya hazırlanıyor. Bu adım, ülkenin yüksek standartlarda dışa açılım politikasını derinleştirme yönündeki kararlılığını ortaya koyuyor.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Cai Ping, "Ada çapında bağımsız gümrük operasyonunun başlatılması, Hainan'a daha yüksek standartlı açılım önlemlerini denemek için daha fazla hareket alanı sağlayacaktır" dedi.

Cai, söz konusu girişimlerin sadece adanın yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda daha geniş ulusal reform ve dışa açılım için bir test alanı sağlayarak, Çin'in üst düzey açıklığa olan bağlılığının sarsılmaz olduğu ve kapılarının daha da açılmaya devam edeceği konusunda dünyaya açık bir mesaj vereceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
