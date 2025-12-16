Haberler

Albüm: Çin, Hainan Serbest Ticaret Limanı Aracılığıyla Eğitimde Dışa Açılmayı İlerletiyor

Albüm: Çin, Hainan Serbest Ticaret Limanı Aracılığıyla Eğitimde Dışa Açılmayı İlerletiyor
Güncelleme:
Çin'in en büyük özel ekonomik bölgesi Hainan, 2018'deki reformlarla birlikte Serbest Ticaret Limanı olarak gelişim hedefleri belirledi. Amaç, 2050 yılına kadar küresel ölçekte etkili bir ticaret merkezi haline gelmek.

HAİKOU, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük özel ekonomik bölgesi olan Hainan, reform ve dışa açılım için test alanı olarak benzersiz avantajlara sahip. Çin, Nisan 2018'de ada eyaletini Çin özelliklerine sahip bir Serbest Ticaret Limanı geliştirme vizyonuyla Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'ne dönüştürme planlarını açıklamıştı.

İki yıl sonra Hainan Adası'nı yüzyılın ortasına kadar küresel ölçekte etkili ve üst düzey bir serbest ticaret limanı haline getirmeyi hedefleyen ana plan duyuruldu. Plana göre, bilim, mühendislik, tarım ve tıp alanlarında üst düzey yurtdışı üniversiteleri ile mesleki kurumlar, Hainan Serbest Ticaret Bölgesi'nde bağımsız olarak faaliyet gösterebilecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
