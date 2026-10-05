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Hainan, özel gümrük sonrası ilk Ulusal Gün tatilinde farklı deneyimler sunuyor

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Hainan, özel gümrük sonrası ilk Ulusal Gün tatilinde farklı deneyimler sunuyor
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Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda özel gümrük operasyonları başladıktan sonraki ilk Ulusal Gün tatilinde ada ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor. Ziyaretçiler gümrüksüz alışveriş ve yerel lezzetlerin yanı sıra tarihi mahalleler ile balıkçı topluluklarının yaşamını keşfediyor.

HAİKOU, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Hainan Serbest Ticaret Limanı genelinde özel gümrük operasyonlarının başlamasından bu yana kutlanan ilk Ulusal Gün tatilinde, Hainan adası yurtiçinden ve yurtdışından gelen ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor.

Ziyaretçiler, gümrüksüz alışveriş ve yerel yemeklerin yanı sıra tarihi mahalleleri ve balıkçı topluluklarının kendine özgü yaşamını keşfediyor.

Kaynak: Xinhua
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