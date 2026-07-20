Çin'in Hainan Eyaletinde İlk Altı Ayda Denizaşırı Gümrüksüz Satışlar 2,90 Milyar Doları Aştı

HAİKOU, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da bulunan Haikou Uluslararası Gümrüksüz Alışveriş Kompleksi'nde alışveriş yapan insanlar, 8 Haziran 2026.

Çin'in Hainan eyaletinde bu yaz sezonunda gümrüksüz alışverişte büyük bir artış yaşanıyor. Denizaşırı gümrüksüz satışlar yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,8 artışla 19,92 milyar yuan (yaklaşık 2,93 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 artışla 15,966 milyon adet gümrüksüz ürün satılırken, alışveriş yapan kişi sayısı da yüzde 12,6 artışla 2,793 milyon olarak kaydedildi. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua