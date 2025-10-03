Hafik'te Çiftçilere Yeni Tarımsal Üretim Planlaması ve Destekleme Modeli Tanıtıldı

Hafik ilçesinde çiftçilere Yeni Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli hakkında bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mustafa Fatma Ayan Camisi Nikah Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, ziraat yüksek mühendisi Umut Baran Erbatur, yeni modelin amaçları ve uygulama esasları hakkında sunum yaptı.

Yeni destekleme modeliyle üretimde verimlilik ve kalitenin artmasını hedeflediklerini belirten Erbatur, "Kaynakların etkin kullanılması, stratejik ürünlerin en uygun yerde yetiştirilmesi, hasat döneminde çiftçinin pazarlama sorunu yaşamasının önüne geçilmesi, çiftçinin refah düzeyinin artırılması, iklim değişikliği dikkate alınarak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve sürdürülebilir ham madde temini amaçlanıyor." dedi.

Planlı üretim kapsamında yer alan ürünler hakkında bilgi veren Erbatur, şunları kaydetti:

"Arpa, buğday, nohut, kuru fasulye, yağlık ayçiçeği, patates ve yem bitkileri, planlı üretim kapsamında yer alan ürünler listesine alındı. Çiftçi Kayıt Sistemi işlemlerinde, gerçeğe aykırı olarak beyan veren çiftçilere 2025 üretim yılı için uyarı, 2026 üretim yılında ise 5 yıl tarımsal desteklemelerden men cezası uygulanacaktır. Tespitler sonucunda yapılacak resen düzeltmelerde o parsel destek dışı bırakılacaktır. Üretim planlaması kapsamına alınan bitkilerden herhangi bir tanesi ilçemizde yer almıyor ise bu ürünleri ekmeniz yasaklanmıştır. Ekmekte ısrar eden üreticilere cezai işlem uygulanacaktır. Üretici, Çiftçi Kayıt Sistemi dosyası vermese, destek talebinde bulunmasa dahi ilçemizde uygun bulunmayan planlamaya dahil ürün yetiştirdiği tespit edildiği takdirde aynı cezai uygulamalara tabi olacaktır."