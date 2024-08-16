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Hacılar'da Büyük Su Projesi Çalışmaları İncelendi

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Hacılar ilçesinde yapımı süren ve yaklaşık 200 milyon liralık yatırım olan büyük su projesinin çevresinde yapılan çalışmaları inceledi. İlçede yapılan su kanalı çalışmalarıyla dere yatakları ıslah edilirken, çevre düzenlemesi ve yol çalışmaları da tamamlanıyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Hacılar ilçesinde yapımı süren ve yaklaşık 200 milyon liralık yatırım olan büyük su projesinin çevresinde yapılan çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yapılan su kanalı çalışmalarıyla dere yatakları ıslah edilirken, çevre düzenlemesi ve yol çalışmaları da tamamlanıyor.

Özdoğan ve Hasdal, kanalın etrafındaki çevre düzenlemesi, yapılacak yol çalışmaları ve demir korkuluklar gibi konularla ilgili istişarelerde bulundu.

Bu tür projelerin Hacılar'ın altyapısını güçlendireceğini anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Kanal çevresindeki düzenlemeler, sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın güvenliği ve rahat ulaşımı için de büyük önem taşıyor. Yapılacak yol çalışmaları ve demir korkuluklarla hem konforlu bir ulaşım sağlanacak hem de olası tehlikelere karşı önlem alınmış olacak."

Hasdal ise projenin Hacılar için büyük bir adım olduğunu ve gerekli çalışmaların en iyi şekilde tamamlanması için iş birliği içinde hareket ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilal Özdoğan Ekonomi Hacılar Ekonomi Güncel Haberler

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