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Hacılar Belediyesi, satışı gerçekleşen 11 ofis ve iş yerinden 67 milyon 900 bin lira gelir elde etti

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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ihalede 11 ofis ve iş yerinin satışından 67 milyon 900 bin lira gelir sağlandı. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bu gelirin ilçenin büyümesine ve yeni yatırımlara katkı sunacağını belirtti.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde belediye tarafından satışı gerçekleştirilen 11 ofis ve iş yerinden 67 milyon 900 bin lira gelir elde edildi.

Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından ilçeye kazandırılan modern iş merkezinde yer alan 32 ofis ve iş yerinin satış ihalesi, Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

İhalede, 11 iş yerinin satışı yapılarak, 67 milyon 900 bin lira gelir elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ihalenin ilçenin büyümesine ve yeni yatırımların hayata geçirilmesine katkı sunacağını belirtti.

Yeni iş merkezinin ilçenin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağını kaydeden Özdoğan, "İlçemizin büyümesine ve yeni yatırımların hayata geçirilmesine katkı sunacak bu ihaleye ilgi gösteren tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyor, iş yeri sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
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