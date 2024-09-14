Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, KAPEX Fuarı'na Katıldı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, KAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı'na katılarak üretim yapan firmaları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdoğan, Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda stantları ziyaret ederek firma yetkilileriyle sohbet etti ve ürünler hakkında bilgi aldı.

Fuarda Kayseri Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Köksal Kaya ile ziyaretler gerçekleştiren Özdoğan, Kayseri'nin kapı üretiminde Türkiye'nin lider şehri olduğunu ifade etti.

Özdoğan, KAPEX gibi uluslararası düzeyde bir organizasyonun Kayseri'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kapı denince Türkiye'de akla gelen ilk şehir Kayseri'dir. Türkiye'de üretilen her 10 kapıdan 9'unun Kayseri'de üretiliyor olması şehrimizin bu alandaki öncülüğünü açıkça gösteriyor. Yıllık yaklaşık 2,5 milyon kapı üretimimiz var ve dünya ticaretinde yüzde 5'lik bir hacme sahibiz. Bu başarıyla gurur duyuyoruz. Fuara katılan yüzlerce firmamız, yeni yatırımlar ve daha büyük ihracat fırsatları için kapılarını dünyaya açıyor."