Güzellik Merkezi Sahibinin Dolandırıcılığı Faciası: Eşinin İntiharı

ADANA'da çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, yurt dışına kaçtığı iddia edilen güzellik merkezi sahibi S.Ç.'ye kredi çekebilmesi için kefil olup evinin tapusunu ipotek ettiği öne sürülen Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.'nin eşi Fadıl Şahin (51) yaşamına son verdi.

Kentte 3 şubesi bulunan güzellik merkezinin sahibi S.Ç. piyasa değerinin altında hizmet vadiyle çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, 17 Nisan'da yurt dışına kaçtı. S.Ç.'nin 3 aydır maaşlarını alamayan çalışanları, şubelerdeki eşyaları yağmaladı. Çalışanlarına özür mesajı gönderen S.Ç., kaçmadığını ve bir gün borçlarını ödeyeceğini ancak eşyaların yağmalanması nedeniyle zor durumda olduğunu öne sürdü.

EVİNİ İPOTEK ETTİRMİŞ

S.Ç.'nin, geçen yıl kredi çekmek için, Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.'nin eşi Fadıl Şahin'in evini ipotek ettiği ortaya çıktı. S.Ç.'nin yurt dışına kaçması üzerine borcu ödeyemeyince bunalıma giren Fadıl Şahin, bugün sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde bir ağacın altında tabancayla yaşamına son verdi. Olay öncesi eşine "Seni seviyorum, hakkını helal et" mesaj gönderdiği belirtilen Şahin'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.