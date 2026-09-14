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Gürsel Tekin'den pazar ziyareti: Bu sene en büyük şampiyon soğan

Gürsel Tekin'den pazar ziyareti: Bu sene en büyük şampiyon soğan
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Ümraniye Altınşehir Mahallesi semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazardaki fiyatlara dikkat çeken Tekin, kilosu 40 liraya çıkan soğan için, "Hangimizin aklına gelirdi soğanın 40-50 lira olacağı?" dedi.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Ümraniye Altınşehir Mahallesi semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazardaki fiyatlara dikkat çeken Tekin, kilosu 40 liraya çıkan soğan için, "Hangimizin aklına gelirdi soğanın 40-50 lira olacağı?" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Ümraniye Altınşehir Mahallesi semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Tekin'e ziyarette CHP Ümraniye İlçe Başkanı Zeynel Kızılkaya, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları Zeki Şen ve Erkan Narsap, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Aras Engez ile partililer eşlik etti.

Tezgahları gezerek fiyatları inceleyen Tekin, soğanın kilogram fiyatının 40 liraya ulaştığını görünce, "Bu sene en büyük şampiyon soğan. Hangimizin aklına gelirdi soğanın 40-50 lira olacağı?" ifadelerini kullandı.

"KIRIK PEYNİR ADETA ALTIN OLDU"

Kilosu 350 liraya kadar çıkan kırık peynir fiyatına da değinen Tekin, "Eskiden kırık peynir akşam fakir fukaraya verilirdi. Şimdi esnaf mecburen 350 liraya satıyor çünkü adeta altın gibi oldu" dedi.

Tekin, ziyaret sırasında ailesine yardım etmek için pazarda çalışan 6'ncı sınıf öğrencisi çocuklarla da sohbet etti. Çocuklara, "Aman okulu terk etmeyin, derslerinizi ihmal etmeyin" diye seslendi.

Pazarda vatandaşlar geçim sıkıntısından, esnaf ise satışların düşmesinden şikayet ederken, Tekin'in ziyareti esnafla yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA
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