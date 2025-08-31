Güroymak'ta Yaz Kur'an Kursu Futbol Turnuvası Sona Erdi

Güroymak'ta Yaz Kur'an Kursu Futbol Turnuvası Sona Erdi
Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen Yaz Kur'an Kursu Futbol Turnuvası'nda dereceye giren takımlara ödülleri verildi. İlçe Müftüsü Rıdvan Çelik, etkinliklerin gençlerin sosyal ve sportif gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Mügtülük ile Gençlik ve Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yaz Kur'an Kursu Futbol Turnuvası sona erdi.

10 Ağustos'ta başlayan ve 16'ın takım yer aldığı turnuva sonunda dereceye giren takımlara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi.

İlçe Müftüsü Rıdvan Çelik, törende yaptığı konuşmada, yaz Kur'an kurslarında dini eğitimin yanı sıra ahlaki, sosyal ve sportif gelişime yönelik etkinliklere de büyük önem verdiklerini söyledi.

Gençlerin sahada centilmence mücadele ederken kardeşlik ve dostluk duygularını pekiştirdiğine şahit olduklarını ifade eden Çelik, bu tür etkinliklerin gençlerin hem bedenen hem de ruhen gelişimine katkı sağladığını dile getirdi.

Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Sıracettin Şahsuvaroğlu ise, "İlçe Müftülüğümüzle iş birliği içinde gençlerimizi dini ve sosyal yönden desteklemeye devam ediyoruz. Çocuklarımızın centilmence mücadele ederek keyifli vakit geçirmesi bizleri mutlu etti. Amacımız, gençlerimize değerlerimizi öğretirken sporu sevdirmek ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmektir." diye konuştu.

