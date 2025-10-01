Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Esnaf ve Vatandaşlarla Toplantı Düzenledi

Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bağlar Mahallesi'ndeki Ahmet Mücteba Albayrak Bilgi Evi Konferans Salonu'ndaki programda Mutlu, katılımcıların sorun ve taleplerini dinledi.

Bu tür toplantıların her ay düzenli yapılacağını belirten Mutlu, "Vatandaşlarımızla doğrudan iletişim içinde olmak, ilçemizin ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinlemek bizim için büyük önem taşıyor." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eşref İnal ise ilçenin adının Norşin'e çevrilmesi için STK, muhtarlar, esnaf, kamu kurumları ve vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Şerif İlbeyi de ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesi için esnaf ve halkla ortak hareket edeceklerini vurguladı.

Toplantıda "Norşin" isminin ilçeye kazandırılması, turizmin geliştirilmesi, sağlık ve eğitim alanlarında yapılacak çalışmalar, jeotermal proje ve alt yapı yatırımları ele alındı.