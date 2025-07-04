Güreşçi Burak Bozkurt Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

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Sındırgı Belediyespor güreşçisi 25 yaşındaki Burak Bozkurt, Balıkesir'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi Şerif Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu taziye mesajı yayımladı.

Sındırgı Belediyespor güreşçisi 25 yaşındaki Burak Bozkurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Balıkesir'de evinde kalp krizi geçiren "Büyük Orta Boyu" güreşçisi Bozkurt, kaldırıldığı Sındırgı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Burak Bozkurt'un cenazesi, Şerif Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca yayımlanan taziye mesajında, "Büyük Orta Boyu pehlivanlarımızdan Balıkesirli Burak Bozkurt'un vefat haberini duymanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Pehlivanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde daha önce kürsüye çıkan Bozkurt'un, bu yıl da etkinliğe katılması bekleniyordu.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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