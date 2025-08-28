Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün Dedesinin Cenaze Töreni Yapıldı

TÜRKİYE Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün vefat eden dedesi Abdullah Akgül (88), son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve eski milli güreşçi Taha Akgül'ün dedesi, Abdullah Akgül bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü Medicana Sivas Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Abdullah Akgül için bugün öğle namazı sonrası Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Ayyıldız Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye; Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Ertem Şahin, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Abdullah Akgül, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.