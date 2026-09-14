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Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu

Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu
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BURSA’nın Osmangazi ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi’nde görev yapan güreş antrenörü Zeki Gümüş (55), spor salonunda ölü bulundu.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde görev yapan güreş antrenörü Zeki Gümüş (55), spor salonunda ölü bulundu.

Olay, Osmangazi ilçesindeki Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Burada antrenörlük yapan Zeki Gümüş'ten bir süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip odasına girdi. Gümüş'ü hareketsiz halde bulanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Gümüş'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çok sayıda sporcu yetiştirdiği belirtilen Zeki Gümüş'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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