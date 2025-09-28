Haberler

Gürcistan'da 4. Satranç Turnuvası Düzenlendi

Gürcistan'da 4. Satranç Turnuvası Düzenlendi
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 4. Satranç Turnuvası'nı organize etti. Turnuvanın finaline önemli isimler katıldı ve başarılı yarışmacılar ödüllendirildi.

UID Tiflis Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, UID Gürcistan Gençlik Kolu tarafından başkent Tiflis'te 4. Satranç Turnuvası yapıldı.

UID'in Tiflis'teki merkezinde gerçekleşen turnuvanın final törenine UID Gürcistan Başkanı Yusuf Taşkıran, Doğu Gürcistan Müftüsü Etibar Eminov, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Koordinatör Yardımcısı Muhammed Emre Ezber ile UID Gürcistan yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Final töreninde konuşma yapan UID Gürcistan Gençlik Kolu yetkilileri, organizasyonun başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm destekçilere teşekkür ederek, gençlerin satranç aracılığıyla hem zihinsel gelişimlerine hem de dostluk bağlarına katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Turnuvada Ramaz Endeladze birinci, Erekle Tabatadze ikinci ve Luka Khvedelidze üçüncü oldu. İlk beşe giren yarışmacılara özel hediyeler, finale kalan 30 katılımcıya da mansiyon ödülleri verildi.

