Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 6 Kilogram Külçe Altın Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda, 2 şüphelinin ayakkabılarında gizlenmiş 6 kilogram külçe altın bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 şüphelinin ayakkabılarına gizlediği 6 kilogram külçe altın ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahası içerisinde şüpheli hareketler sergileyen 2 kişinin üst aramasını yaptı.

Ekipler, aramada şüphelilerin ayakkabılarının içine gizlenmiş 6 kilogram külçe altın ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.