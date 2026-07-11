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Kapıkule'de gurbetçi hareketliliği devam ediyor

Kapıkule'de gurbetçi hareketliliği devam ediyor
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Avrupa'daki gurbetçiler, yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye dönüş yapıyor. Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk yaşanırken, YTB tarafından karşılanan vatandaşlara ikramlarda bulunuluyor. Duygusal anlar yaşayan gurbetçiler, memleket hasretini gidermenin mutluluğunu dile getiriyor.

Yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere yola çıkan gurbetçilerin ana vatana gelişleri devam ediyor.

Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girişler daha yoğun gerçekleşiyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da (YTB) sınır kapılarında gurbetçileri karşılamayı sürdürüyor.

Görevliler, Avrupa'dan gelen vatandaşlara kolonya, lokum, su ikram ederken, çocuk dergileri ve Türk bayrağı da hediye ediyor.

Fransa'dan gelen Bayram Kemertaş, AA muhabirine, dün sabah saatlerinden bu yana yolculuk yaptıklarını ve 5 ülke geçerek Türkiye'ye ulaştıklarını söyledi.

Tatilini memleketi Aksaray'da geçireceğini belirten Kemertaş, "Sınırdan geçerken çocuğum 'Baba bayrağı bir an evvel ver, iki yıldır içimde tutuyorum sevincimi, hep bu anı bekledim.' diyor. Bu anlatılmaz bir duygu. Şu çocuğun sevincine bakın. Bu çocuk burada yaşamadı ama sanki sürekli buradaymış gibi. Memleket bambaşka." dedi.

Avusturya'dan gelen Onur Karakuş da yolculuklarının uzun ancak güzel geçtiğini dile getirdi.

Türkiye'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Karakuş, "Gurur duyduğumuz topraklardayız. Yılda bir kez nasip oluyor. Tatilimizi burada geçireceğiz. Bu duygu anlatılamaz, gururlanıyor insan buraya geldiğinde. Milli takım formam da üzerimde her zaman." şeklinde konuştu.

Fransa'dan gelen Selcuk Kıran ise tatilini memleketi Afyonkarahisar'da geçireceğini belirtti.

Ana vatanda kendilerini güvende hissettiklerini ifade eden Kıran, "Mecbur olduğumuz için oradayız. Çocuk yaşta gittim babam oradaydı. Bilerek isteyerek gitmedik ama artık bu düzende yaşıyoruz." dedi.

Fransa'dan gelen Serkan Bıyık, 2 bin 500 kilometreden sonra Türkiye'ye ulaşınca rahatladıklarını anlattı. Tatili Yalova'da geçireceklerini söyleyen Bıyık, 1,5 aylık tatili boyunca sık sık gezeceğini de kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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