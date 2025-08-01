Gurbetçilerin Türkiye Dönüşü Başladı

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden geldikleri ana vatanda tatilleri sona eren gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı. Türkiye'den çıkışta son durak noktası olan, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturan gurbetçiler, ana vatandan ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını belirtti.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerden yola çıkan gurbetçilerin, 15 Haziran itibarıyla tatillerini geçirmek üzere anavatan Türkiye'ye gelişleri başladı. 1 Temmuz'da Edirne'deki Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında yurda girişte yoğunluk oluşturan gurbetçiler, 4 haftalık tatillerini tamamlayıp dönüşe geçti. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturan gurbetçiler, ana vatandan ayrılmanın hüznünü yaşadı.

'BOYNUMUZ BÜKÜK GİDİYORUZ'

Türkiye'de 4 haftalık iznini tamamlayıp Almanya'ya dönüşe geçen Dursun Kurşun, "İznimizin dördüncü haftası bitti, şimdi boynumuz bükük gidiyoruz. Gülerek geliyorsun, ağlayarak gidiyoruz kısacası. Ailemizi ziyaret ettik, biraz gezdik, hepsi bu. Şu an gerçekten kötü hissediyorum dönüş başladığı için ama yapacak bir şey yok" dedi.

Almanya'ya dönen Melek Şişman da "3 haftalığına geldik. Tatilimizi yaptık, dönüyoruz. Çok üzüntülüyüz tatilimiz bittiği ve ailemizi bıraktığımız için. Türkiye'mizi bir daha yani seneye mi görürüz artık bilmiyoruz. Hep gurbetteyiz işte böyle özlemlerle devam ediyoruz" diye konuştu.

'GELECEK SENEYİ İPLE ÇEKECEĞİZ'

Almanya'ya dönen Volkan Çiftçi hem üzüntü hem de mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Yıllık izni tamamladık, Almanya'ya dönüyoruz. Aslında hem üzgünüz hem de bir yandan mutluyuz. Aile ziyareti yaptık, gezdik, tatil yaptık. Şimdi artık dönüyoruz. Bir üzüntü var, bir burukluk var ama her zamanki gibi 11 ay beklediğimiz tatili yapıp geri dönüşe geçiyoruz. Artık gelecek seneyi iple çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,