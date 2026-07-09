Anka Haber Ajansı 9 Temmuz Perşembe Gündemi
Milli Savunma Bakanlığı basın toplantısı, TÜİK inşaat maliyet endeksi, İstanbul Barosu seçim adaylığı, Anahtar Parti basın toplantısı ve FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçı bugün gündemde.
10.00 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı Ay Yıldız Karargahı'nda yapılacak. (ANKARA)
10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini ve 2026 yılı Dünya Nüfus Günü verilerini açıklayacak. (ANKARA)
11.00 - Prof. Dr. Ümit Kocasakal, ekim ayında yapılacak İstanbul Barosu seçimleri için adaylığını açıklayacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
13.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
23.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. (BOSTON)