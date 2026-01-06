GÜNSİAD Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu gazetecilerle bir araya geldi

Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bedirhanoğlu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, atılan adımların tarihi öneme sahip olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecinin herkesi çok daha sorumlu ve yapıcı davranmasını zorunlu kıldığını anlatan Bedirhanoğlu, silahın ve şiddetin gündemden tamamen çıkması için yoğun bir gayret sarf etmeleri gerektiğini belirtti.

Ülkede huzur ve istikrarın hakim olmasını arzulayan herkesi Terörsüz Türkiye sürecine olumlu katkıda bulunmaya davet ettiklerini ifade eden Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçleri başarıya götürecek adımlardan biri de dönemin ruhuna uygun bir dil ve üslup kullanılmalıdır. Bu dil barış ve uzlaşmaya hizmet edecek bir dil olmalıdır. Derdi çözüm olanlar, dillerine çok dikkat etmek zorundadırlar. Her sözü tartarak, ölçerek biçerek kullanmalıdırlar. Ülkemizin önünde tarihi bir fırsat var. Bu fırsatın doğru kullanılması ve kalıcı bir istikrarın sağlanması için GÜNSİAD olarak ilk günden itibaren sürece olan desteğimizi güçlü bir şekilde verdik, vermeye de devam edeceğimizi söylemek isteriz, bundan sonra da her türlü desteği vermeye ve her türlü sorumluluğu almaya hazırız."

İş camiası olarak talep ve önerileri olduğunu belirten Bedirhanoğlu, "Bölge yatırımcıları için finansal erişimin kolaylaştırılması ve maliyetin düşük tutulması, bölgenin kalkınması için oldukça önemli bir proje olarak gördüğümüz GAP'ın hızlandırılarak tamamlanması, bölgenin ticaretine ve turizmine büyük katkı sağlayacak olan hava ulaşımının kolaylaştırılması için uçak sefer sayılarının arttırılması, kara yolu ve tren yolu altyapısının hızlandırılarak tamamlanması, bölgenin istihdamına önemli katkıda bulunan tekstile gerekli muafiyetlerin ve desteklerin sağlanması gerektiğini ifade etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.