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Güngören'de market sahibine silahlı saldırı

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Güngören'de bir markete gelen kasklı şüpheli, market sahibi Kudret Temel'e silahla ateş ettikten sonra kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Özgür EREN-Zeki GÜNAL-Derya EVREN/İSTANBUL, GÜNGÖREN'de markete gelen kasklı şüpheli, yanında bulunan silahla market sahibi Kudret Temel'e ateş ettikten sonra kaçtı. Ayağından yaralanan Temel yere düşerken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay,  4 Aralık Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Tozkoparan Mahallesinde bir site içerisindeki markette meydana geldi. İş yeri sahibi Kudret Temel marketin içinde oturduğu sırada gelen kasklı bir kişi yanında bulunan silah ile Temel'e ateş etti. Temel ayağına isabet eden kurşunla yaralanarak yere düştü. Saldırgan ise olay yerinde koşarak kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Temel cep telefonu ile yakınlarını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri ise market çevresinde ve içerisinde incelemelerde bulunarak silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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