Güney Kore ve Finlandiya'dan İşbirliği Mesajları

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin derinleştirilmesini ele aldı.

Yonhap ajansının Güney Kore Dışişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Bakan Cho ve Finlandiyalı mevkidaşı Valtonen telefon görüşmesi yaptı.

Güney Kore ve Finlandiya'nın savunma sanayi ve kritik mineraller gibi alanlarda işbirliğini güçlendirdiğini belirten Cho, iki ülke arasında işbirliğini mevcut üst düzey görüşmeler aracılığıyla daha da derinleştirmeyi umduğunu kaydetti.

Valtonen de iki ülke arasında savunma, bilim, teknoloji ve ekonomi alanlarında büyük bir işbirliği potansiyeli olduğunu vurgulayarak, ilişkileri daha üst seviyeye taşımak için görüşmelerin devam etmesini önerdi.

