Lee ve Lula'dan kritik mineraller için işbirliği

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kritik mineraller ve tedarik zincirleri dahil iki ülke arasındaki ticaret işbirliğini ele aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Brezilya'ya resmi ziyarette bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile başkent Brazilya'da bir araya geldi.

Görüşmede iki lider, küresel ticaret ortamındaki değişimler karşısında ülkeleri arasındaki işbirliğinin artırılmasını görüştü.

Kritik minerallerin tedariki ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine yönelik ortak çalışma imkanlarını ele alan taraflar, Güney Kore ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında askıda bulunan ticaret anlaşması müzakerelerinin yeniden başlatılması konusunu da değerlendirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Güney Amerika turu kapsamında Brezilya'nın ardından Şili ve Arjantin'i ziyaret edecek.

Kaynak: AA