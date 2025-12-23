Haberler

Güney Kore'de dolandırıcılıkla mücadele için yeni mobil hatlarda yüz tanıma denemesine başlandı

Güncelleme:
Güney Kore, mobil hat başvurularında yasadışı dolandırıcılığı önlemek amacıyla yüz tanıma uygulaması denemelerine başladı. Yeni sistem, mart ayında resmi olarak yürürlüğe girecek.

Güney Kore, yasa dışı yollarla açılan mobil hatlar üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerini önlemek amacıyla yeni mobil numara başvurularında zorunlu yüz tanıma uygulaması için deneme süreci başlattı.

Yonhap ajansının haberine göre, ülkede son dönemde artan dolandırıcılık vakalarıyla mücadele için mobil hat başvurularında yeni uygulama deneniyor.

Uygulama kapsamında ülkedeki tüm mobil operatörler ile sanal mobil operatörler, yeni hat başvurularında gerçek zamanlı yüz tanıma doğrulaması yapacak.

Deneme sürecinin ardından uygulamanın martta resmen yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni sistem hem yüz yüze hem de uzaktan yapılan başvurularda geçerli olacak.

Hükümet, biyometrik verilerin toplanmasına ilişkin endişeler hakkında uygulamanın yalnızca kimlik kartındaki fotoğraf ile başvuru sahibinin yüzünün eşleşip eşleşmediğini kontrol ettiğini, herhangi bir biyometrik verinin saklanmadığını bildirdi.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
