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Güney Kore'de, ABD Stratejik Yatırım Yönetimi Özel Yasası'nın uygulanmasına ilişkin kararname onaylandı

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Güney Kore, ABD'ye 350 milyar dolarlık yatırım taahhüdünü içeren 'Kore-ABD Stratejik Yatırım Yönetimi Özel Yasası'nın uygulama kararnamesini onayladı. Yasa 18 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Güney Kore'de, ABD'ye 350 milyar dolarlık yatırım taahhüdünü kapsayan "Kore-ABD Stratejik Yatırım Yönetimi Özel Yasası"nın uygulanmasına ilişkin kararname kabul edildi.

Yonhap ajansının Güney Kore Maliye Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre Seul hükümeti, Güney Kore'nin ABD'ye özel yatırım paketini kapsayan yasanın uygulanmasına ilişkin kararname onayladı.

Yatırım paketiyle, gemi inşa işbirliği için 150 milyar dolar, diğer stratejik sektör işbirlikleri için 200 milyar dolar yatırım öngörülüyor.

"Kore-ABD Stratejik Yatırım Yönetimi Özel Yasası"nın 18 Haziran'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Güney Kore Meclisi, yasayı mart ayında kabul etmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
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