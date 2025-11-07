Haberler

Güney Kore'de Kazan Kulesi Çöktü: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Güney Kore'nin Ulsan kentindeki bir termik santralde yıkım çalışmaları sırasında kazan kulesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaşamını yitirdi. Enkaz altında kalan 9 işçiden 4'ünün kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Devlet Başkanı, kurtarma faaliyetleri için seferberlik ilan etti.

Güney Kore'nin Ulsan kentinde hizmet dışı bırakılan bir santralde yürütülen yıkım çalışmaları esnasında kazan kulesinin çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti.

Ulsan'da hizmet dışı bırakılmış bir termik santraldeki 60 metre yüksekliğindeki kazan kulesi, yıkım çalışmaları esnasında çöktü.

Olay yerine intikal eden yetkililer, enkaz altında kalan 9 işçiden 2'sini kurtardı.

Yetkililer, enkazdan çıkarılan üçüncü işçinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ve şu ana kadar 3 kişinin öldüğünü söyledi.

Enkaz altındaki 4 işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü aktaran yetkililer, iki işçinin öldüğünün düşünüldüğünü, 2 işçinin ise yerlerinin henüz tespit edilemediğini kaydetti.

Yetkililer, bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının geçici olarak durdurulduğunu ifade ederek, alan güvenli hale getirildikten sonra çalışmaların yeniden başlatılacağını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, kurtarma çalışmaları için tüm personel ve ekipmanların seferber edilmesi talimatı verdi.

Bölgeye 340'tan fazla arama kurtarma görevlisi, arama kurtarma köpekleri ve yaklaşık 90 araç sevk edildi.

Yonhap'ın haberine göre, itfaiyeciler, çöküntü bölgesine ulaşmak için yaklaşık 30 metre kalınlığındaki çelik ve diğer enkazları kaldırmak zorunda kaldı.

Çalışma Bakanlığı, kazanın nedeninin araştırılacağını açıkladı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
