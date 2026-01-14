Güney Kore lideri, Japon liderle görüşmesinde Trans-Pasifik Ortaklığı'na katılım niyetlerini tekrarladı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüşmesinde ülkesinin Kapsamlı ve İlerici Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'na (CPTPP) katılım niyetini yineledi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, Lee ve Takaiçi'nin görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Wi, Devlet Başkanı Lee'nin, Japonya Başbakanı Takaiçi'ye ülkesinin 12 üyeli CPTPP'ye katılım niyetini yinelediğini aktardı.

Görüşmelerde Güney Kore'nin söz konusu anlaşmaya katılımıyla ilgili görüşmelerin süreceğini ifade eden Wi, iki liderin ayrıca istikrarlı tedarik zincirleri oluşturma konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.

Kapsamlı ve İlerici Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması

Kapsamlı ve İlerici Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması (CPTPP), ABD'nin çekilmesinin ardından Trans-Pasifik Ortaklığı'nın (TPP) 2018'de yeniden düzenlenmesiyle yürürlüğe girdi.

Anlaşma, üye 12 ülke arasında ticaretin serbestleştirilmesini, yatırımın teşvik edilmesini ve ortak kuralların güçlendirilmesini amaçlıyor.

CPTPP, küresel ticarette yüksek standartlı ve kurallara dayalı bir entegrasyon modeli olarak görülüyor.