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Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, kwanzanın eklenmesiyle çoklu para birimine geçti

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CAPE Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Güney Afrika randının ardından Angola para birimi kwanzanın da uzlaşma para birimi olarak ödeme sistemine dahil edilmesiyle çoklu para birimi dönemine geçti.

CAPE Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Güney Afrika randının ardından Angola para birimi kwanzanın da uzlaşma para birimi olarak ödeme sistemine dahil edilmesiyle çoklu para birimi dönemine geçti.

Güney Afrika Merkez Bankasından (SARB) yapılan açıklamada, kwanzanın SADC-RTGS ortak ödeme sistemine uzlaşma para birimi olarak dahil edildiği bildirildi.

Açıklamada, 2013'te faaliyete geçen ve bugüne kadar işlemlerin yalnızca Güney Afrika randı üzerinden gerçekleştirildiği SADC-RTGS sisteminde, kwanzanın ikinci uzlaşma para birimi olduğu kaydedildi.

Halihazırda sistemde 15 SADC üyesi ülkenin yer aldığı, ilerleyen dönemde ise Botsvana pulası başta olmak üzere diğer bölge para birimlerinin de sisteme dahil edilmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, kwanza üzerinden doğrudan mutabakatın döviz dönüşüm ihtiyacını azaltarak sınır ötesi işlem maliyetlerini düşürmesinin ve ödemeleri hızlandırmasının beklendiği ifade edildi.

Sistemin çoklu para birimi altyapısıyla bölgesel finansal entegrasyonun güçlendirilmesi, yerel para birimlerinin kullanımının artırılması ve SADC dışındaki para birimlerine bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Kaynak: AA
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