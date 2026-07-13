Güney Afrika'da hazirandan bu yana 53 binden fazla yabancı sınır dışı ve geri gönderilmeye tabi tutuldu

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hazirandan bu yana 53 binden fazla yabancı uyruklu hakkında sınır dışı edilmek ve ülkelerine geri gönderilmek üzere işlem yapıldığı bildirildi.

Adalet ve Anayasal Kalkınma Bakanı Mmamoloko Kubayi, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın geçen ay açıkladığı göç yönetimi planının uygulanmasında kaydedilen ilerlemeye ilişkin bilgi verdi.

Kubayi, "Bugüne kadar toplam 53 bin 449 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek ve ülkelerine geri gönderilmek üzere işleme alındı. Bunların çoğunluğunu Malavililer oluştururken, onları Zimbabveliler ve Mozambikliler takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) bölgesi dışındaki ülkelere yapılan geri göndermelerin sayısının 2 bin 615 olduğunu belirten Kubayi, bu kapsamda Nijerya'ya 1159, Uganda'ya 939, Kenya'ya 431 ve Kongo Cumhuriyeti'ne 86 kişinin gönderildiğini kaydetti.

Kubayi, söz konusu planın ülke sınırları ile göç sisteminin güçlendirilmesini, göç yasalarını ihlal edenlere yönelik tedbirlerin artırılmasını ve göç yönetiminde Afrika ülkeleriyle yakın işbirliği yapılmasını öngördüğünü belirtti.

Güney Afrika'da yabancı karşıtı olaylar

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor ve bunların büyük bölümü Afrika ülkelerinin vatandaşlarından oluşuyor.

Nisandan bu yana KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde göçmen karşıtı olaylar yaşanırken Western Cape'teki Mossel Bay bölgesinde Mozambik vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve bazı yabancılara ait barınakların yakılması güvenlik endişelerini artırdı.

"March and March" ve "Operation Dudula" gibi düzensiz göçmen karşıtı gruplar, ülkedeki belgesiz yabancılara "30 Haziran'a kadar Güney Afrika'yı terk etmeleri" çağrısında bulunmuştu.