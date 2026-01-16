Haberler

GÜNDEM / 16 Ocak 2026

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı ile görüşecek; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocatepe Camisi'nde cuma namazı kılacak. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı çeşitli etkinliklere katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşecek, Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi Tanıtım Töreni ile KKTC Ekonomik Örgütler Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Lefkoşa/10.30/11.30/Girne/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocatepe Camisi'nde cuma namazını kılacak, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması'nda yer alacak.

(Ankara/13.03/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sonu Karne Dağıtım Töreni'ne katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek, basın açıklaması yapacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Ağrı/09.30-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Erzurum/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Bergama Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İzmir/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Berlin Büyükelçiliği'nde Almanya Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın üçüncü pisti ve yeni kulesiyle ilgili basın açıklaması yapacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025 dönemi ücretli çalışan istatistiklerini, Aralık 2025 dönemi motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini ve kasım ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya, Estonya ve Letonya dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek dörtlü toplantıya iştirak edecek.

(Vilnius) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'de çekilecek kura çekimiyle belirlenecek, Samsunspor'un rakibi belli olacak.

(Nyon/15.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.

(Çorum/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Bursaspor Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla başlayacak.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

***

