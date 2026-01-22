Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu Genel Kurulu'na Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilecek olan Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu'nun 7. Olağanüstü Genel Kurulu'na katılacak. Etkinlik, girişimciler ve iş insanları için önemli bir toplantı niteliği taşıyor. Katılımın yüksek olması bekleniyor.

(Ankara/14.00)

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
