GÜNDEM ÖZETİ / 9 Eylül 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "23. Dünya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi" (IFOS 2026) programına katılacak.

(İstanbul/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, "Geçmişin Değerlendirilmesi ve Gelecek Vizyonunun Tespiti" toplantısına, "103 Gencimizle 103 Yıllık Miras" buluşmasına ve 9 Eylül Resepsiyonu'na katılacak.

(Ankara/10.00-19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da "TEXHIBITION Tekstil, İpek, Kumaş Fuarı" ile "ZUCHEKS 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı"nın açılışına katılacak, Tekirdağ'da "Çerkezköy Sanayi Fuarı" ile "Horoz Lojistik e-Ticaret Lojistik Kampüsü"nün açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/11.30 - Tekirdağ/14.00/17.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da Darende Belediye Başkanlığını, Sivas'ta Yukarı Suçatı Mescit Önü Camisi'ni, Tarihi Somuncu Baba Değirmeni'ni, AK Parti Gürün İlçe Başkanlığını, Gökpınar Gölü'nü ziyaret edecek, Malatya'da 3. Ulusal Karaciğer Nakli Kongresi'ne katılacak.

(Malatya/11.45/18.00 - Sivas/13.00/13.30/14.30/15.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı açıklarında batan gemiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Lefkoşa)

2-? ABD'nin İran'a yeniden başlattığı saldırılar, İran'ın karşı saldırıları ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Bağımlılığa Dur De: Yasa Dışı Bahis ve Kumar Bağımlılığıyla Mücadele" paneline katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İstanbul)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile deplasmanda karşılaşacak.

(Lizbon/22.00)

2- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecekleri müsabaka öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip son çalışmasını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak.

(İstanbul/14.30/17.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak İtalyan ekibi Roma'da teknik direktör Gian Piero Gasperini ve bir oyuncusu Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. İtalya temsilcisi, son idmanını da burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/18.00/18.30)

4- FIBA Kadınlar Dünya Basketol Şampiyonası'nda çeyrek final elemeleri tamamlanacak. Portekiz-Çin ve İtalya-Avustralya müsabakaları oynanacak.

(Berlin/18.45/21.45)

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Kaynak: AA