GÜNDEM ÖZETİ / 4 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Kongre Merkezi'nde 41. İSEDAK Bakanlar Toplantısı Kapanış Oturumu'na katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Tarihi ve Güzel Sanatları Müzesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(TBMM/13.30/Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar'da İkinci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi Genel Kurul Toplantısı'na katılacak ve ikili görüşmelerde bulunacak.

(Er-Reyyan)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Katar'da 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılacak.

(Doha)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Organ Bağışı Haftası kapsamında, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi İdari Bina'da düzenlenecek toplantı ile Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen böbrek naklinin 50. yılı vesilesiyle Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda düzenlenecek 19. Uluslararası Ortadoğu Organ Nakli Derneği Kongresi'ne katılacak ve burada açılış konuşması yapacak.

(Ankara/14.00/18.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Özbekistan'da UNESCO Genel Konferansı'nın 43. oturumunda ilan edilecek "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" kapsamında Türk Kültürü ve Miras Vakfınca düzenlenen uluslararası etkinliğe katılacak.

(Semerkant)

5- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilecek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine katılacak.

(TBMM/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/12.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kentsel Sürdürülebilirlik Hareket Planı toplantısına katılacak.

(Trabzon/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile ekim ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, İnönü Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Malatya/10.30)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda "Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm" temalı ANKOSLink2025 Uluslararası Konferansı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.45)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, World Travel Market Londra Uluslararası Turizm Fuarı'nda basın açıklaması yapacak.

(Londra)

SPOR

1- Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax ile oynanacak maçın son idmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak ve Amsterdam'a gidecek.

(İstanbul/13.00/16.00)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacakları müsabaka öncesi Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

(Amsterdam/22.00)

3- Ajax Teknik Direktörü John Heitinga ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray'ı ağırlayacakları müsabaka öncesi Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Amsterdam/16.30)

4- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın altıncı haftasında; B Grubu'nda Türk Telekom, Yunanistan'ın Panionios ekibini ağırlayacak, Beşiktaş GAİN ise Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00/Podgorica/21.00)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında; C Grubu'nda Bursaspor Basketbol, İspanya'nın Joventut Badalona ekibini konuk edecek, E Grubu'nda Galatasaray MCT Technic ise Almanya'nın Würzburg Baskets ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Bursa/20.30/Würzburg/20.30)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında; B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Flammes Carolo Basket, C Grubu'nda Fenerbahçe Opet, İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek, D Grubu'nda Çimsa ÇBK Mersin ise Fransa'nın Basket Landes ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00/20.00/Mont de Marsan/21.30)

7- 6. İslami Dayanışma Oyunları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da voleybol ve futsal maçlarıyla başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında İran ile karşılaşacak.

(Riyad/16.00)

***

