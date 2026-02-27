GÜNDEM ÖZETİ / 27 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, STK Temsilcileri ile İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/18.59)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İş Dünyası Buluşması ile partisinin il başkanlığınca düzenlenecek "İftar ve Vefa Programı"na katılacak. Yılmaz, Valiliği ziyaret edecek, "İş Dünyası ve STK Temsilcileriyle Buluşma Programı"na iştirak edecek.

(Malatya/15.30/17.30/Elazığ/20.00/20.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Valiliği, adliyeyi, AK Parti ve MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek, 28 Şubat mağdurları ile bir araya gelecek. Gürlek, partisinin en yaşlı üyesini ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı'nın iftar programına iştirak edecek.

(Nevşehir/13.30-18.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde düzenlenecek "Çınarlarımızla Vefa İftarı" programına katılacak.

(İstanbul/18.59)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenecek "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim törenine ve Gloria Park'taki "İftar Buluşması"na iştirak edecek.

(Edirne/14.30/19.08)

4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Açılışı'na katılacak.

(Kastamonu/12.15/15.15)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "100. Yılında Bakü Türkoloji Kurultayı Anma Toplantısı"na iştirak edecek.

(Bakü)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Uluslararası Demokratlar Birliği Belçika Bölgesi Geleneksel Aile İftarı Programı ile Başarı Hikayeleri Programı'na katılacak.

(Brüksel)

7- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partisinin il başkanlığınca Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Vefa İftarı" programına iştirak edecek.

(Antalya/18.30)

8- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(İzmir/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Külliye'de ramazan etkinlikleri kapsamında Bakanlığın standına ziyarette bulunacak.

(Ankara/15.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dijital Veri Merkezi ile Denizli OSB Model Fabrika açılış törenlerine ve TOKİ kura çekimine katılacak, Valiliği, esnafı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Denizli/10.00/12.00/14.40/16.00/17.15/17.50)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, haberleşme sektörü temsilcileriyle iftar programında bir araya gelecek.

(Ankara/18.44)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı işgücü istatistiklerini, hizmet üretici fiyat endeksini ve Ekim-Aralık 2025 dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin aylık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarındaki son duruma ilişkin basın açıklaması gerçekleştirecek.

(İstanbul/10.15)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 43. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışına katılacak.

(İstanbul/14.30)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan ile deplasmanda karşılaşacak.

(Belgrad/21.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde; son 16 ile olası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri kura çekimi İsviçre'de yapılacak.

(Nyon/14.00/15.00/16.00)

3- Trendyol Süper Lig'in 24. haftası; RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Trabzon/20.00)

4- Trendyol 1. Lig'in 28. haftası; Esenler Erokspor-Boluspor ve İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/20.00)

5- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son haftası; Emlak Konut-OGM Ormanspor ile Dardanel Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş BOA maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/Çanakkale/17.00)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftası, Fenerbahçe Medicana-Bahçelievler Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 25. haftası, Ankara Hentbol-Altınpost Giresunspor maçıyla başlayacak.

(Ankara/17.00)

***

