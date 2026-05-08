GÜNDEM / 8 Mayıs 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MESS tarafından düzenlenecek "İş Güvenliğinin Yıldızları" ödül törenine iştirak edecek.

(İstanbul/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler" paneline katılacak.

(Hatay/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kosova Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile görüşecek, AK Parti İl Başkanlığını ve SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/10.35/11.45/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Fen Bahçeleri" Türkiye'nin Bilim Projesi'nin tanıtımı ile Hikmet Avcı Anaokulu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İzmir/10.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Bitlis Eren Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık ve Tıp Bilimleri Kongresi'ne katılacak.

(Bitlis/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İZELTAŞ fabrikasına ziyarette bulunacak, partisinin il başkanlığında basın açıklaması yapacak ve İzmir Teşkilat Başkanı Murat Beydoğan'ın oğlunun nikahına iştirak edecek.

(İzmir/11.00/14.15/17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Akdeniz Bölgesi 3 Kademe Sosyal Politikalar Başkanları Genişletilmiş Bölge Toplantısı'na katılacak, ziyaretlerde bulunacak.

(Antalya/10.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Silivri Dayanışma Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00) ???????(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma, Uzay ve Havacılık Alanında Tedarikçileri Geliştirmeye Yönelik İşbirliği İmza Töreni ile Turkcell Yarının Teknoloji Liderleri Ödül Töreni 2026'ya katılacak.

(İstanbul/11.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Sektör Toplantısı'na katılacak, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak, Marmara Su Ürünleri Denetim ve Kontrol Merkezi'nin açılış programına iştirak edecek, süs bitkisi üreticilerine ziyaret gerçekleştirecek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretimi Geliştirme Projeleri Temin Töreni'nde yer alacak ve Türkiye Ulusal Geofit Gen Bankası'na ziyarette bulunacak.

(Yalova/09.30-17.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılı İhracat Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na ziyarette bulunacak, TÜRKSAT AŞ ile KOSGEB arasındaki işbirliği protokolünün imza törenine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı sanayi üretim endeksi verileri ile nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmanlı tarihinin hacimli kaynaklarından, 13 eserden oluşan "Şaka'ik-ı Nu'maniyye Çeviri ve Zeyilleri Külliyatı"nın 18 cilt olarak tamamlanması dolayısıyla Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek ile basın açıklaması yapacak, 2. Polonya-Türkiye Rektörler Forumu'nun açılışı ve Türkiye ile Polonya Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Gdansk)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliğe ziyarette bulunacak, Akçaabat Belediyesi Yüzme Havuzu ve Arsin Spor Kompleksi İlçe Stadı'nın açılışını yapacak, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Trabzon Üniversitesinin açık spor sahalarında buluşma programına katılacak, Fuat Sezgin Kız Öğrenci Yurdu'na ziyaret gerçekleştirecek.

(Trabzon/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris ekibine konuk olacak.

(Kaunas/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftası, Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol karşılaşmasıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Nesine 3. Lig play-off etabında 2. tur rövanş maçları oynanacak.

5- Türkiye Hentbol Federasyonu 50 Yıl Federasyon Kupası'nın erkekler ile kadınlar finaline kalan takımların başantrenör ve kaptanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek basın toplantısı, Beykoz Spor Ormanı THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA